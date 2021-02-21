В «Спартаке» прокомментировали информацию об уходе Мозеса в конце сезона

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов дал комментарий по поводу информации об уходе Виктора Мозеса из команды в конце сезона.

Фетисов сообщил sport24, что об уходе Мозеса говорить ещё рано. Должно пройти хотя бы несколько официальных матчей.

Напомним, «Спартак» арендовал Виктора Мозеса у «Челси» в октябре. Сделка рассчитана до конца нынешнего сезона и включает в себя возможность выкупа игрока. Мозес успел провести за московский клуб десять матчей. В них нигериец отметился одним забитым голом и одним голевым пасом.

Добавим, что в субботней кубковой игре против «Динамо» Мозес схлопотал красную карточку.