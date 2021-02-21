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В «Спартаке» прокомментировали информацию об уходе Мозеса в конце сезона

21 Февраля 2021, 00:46,

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов дал комментарий по поводу информации об уходе Виктора Мозеса из команды в конце сезона.

Фетисов сообщил sport24, что об уходе Мозеса говорить ещё рано. Должно пройти хотя бы несколько официальных матчей.  

Напомним, «Спартак» арендовал Виктора Мозеса у «Челси» в октябре. Сделка рассчитана до конца нынешнего сезона и включает в себя возможность выкупа игрока. Мозес успел провести за московский клуб десять матчей. В них нигериец отметился одним забитым голом и одним голевым пасом.

Добавим, что в субботней кубковой игре против «Динамо» Мозес схлопотал красную карточку.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Виктор Мозес, Антон Фетисов
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