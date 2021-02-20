​В «Спартаке» рассказали о ситуации с переходом Промеса

Трансферное окно в России закрывается через пять дней, а Куинси Промес до сих пор находится между «Аяксом» и «Спартаком». Ситуацию прокомментировал глава департамента московского клуба по коммуникациям Антон Фетисов. Видео с его интервью появилось на YouTube-канале «Футбольный Биги».

- Просто «Аякс» хочет застраховать свои финансовые риски на тот случай, если будут приняты судебные решения, при которых Промес не сможет играть в нашем чемпионате, и мы приостановим выплаты. «Аякс» хочет застраховаться за счёт самого игрока.

- То есть «Аякс» хочет, чтобы в случае того, если Промес будет осужден, разницу в цене выплачивал сам игрок?

- Я не знаю, полную разницу или часть, но да, дело в этом.

- Вряд ли Промес на это пойдёт, ведь это существенно больше, чем его заработная плата…

- Если бы рядом со мной стоял Марк Овермарс [спортивный директор «Аякса»], мне было бы проще ответить. Знаю лишь, что «Аякс» как минимум хочет снизить свои трансферные риски.

- Вы допускаете, что трансфер вообще не состоится?

- Всё возможно, но мы надеемся на то, что Промес приедет.