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​В «Спартаке» назвали финансовые условия перехода Урунова в «Уфу»

20 Февраля 2021, 23:23,

На YouTube-канале «Футбольный Биги»  появилось видео с Антоном Фетисовым, возглавляющим департамент «Спартака» по коммуникациям. Один из вопросов коснулся полузащитника Остона Урунова, переходящего в «Уфу».

По словам Фетисова, уфимский клуб имеет опцию возможного выкупа Урунова в конце сезона за 3 миллиона евро. Представитель «Спартака» отметил, что сумма выкупа может уменьшиться, если в сделке не будет третьих сторон, в частности Шамиля Газизова.

«Была публикация о том, что 50% от суммы трансфера Урунова, если она будет выше одного миллиона, получит Газизов. Если «Уфа» сможет договориться с ним, чтобы этих 50% не было, «Спартак» готов рассмотреть условия снижения трансферной стоимости», - сказал Фетисов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Уфа, Шамиль Газизов, Остон Урунов, Антон Фетисов
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