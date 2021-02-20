«Тамбов» арендовал молодого хавбека ЦСКА

Многострадальный «Тамбов» продолжает укомплектовывать свои ряды, чтобы доиграть нынешний сезон. В субботу стало известно о переходе в тамбовский клуб восемнадцатилетнего полузащитника ЦСКА Тиграна Аванесяна. Речь идёт об аренде сроком до конца сезона.

В нынешнем сезоне Аванесян выступал за ЦСКА исключительно в Молодёжном первенстве. В четырнадцати матчах Тигран записал на свой счёт шесть забитых мячей и один результативный пас на партнёра.

«Тамбов» после девятнадцати сыгранных туров занимает последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.