|
20 Февраля 2021, 18:21,
|
|
Полузащитник Остон Урунов возвращается в «Уфу». В «Спартаке» сообщили «Спорт-Экспрессу» о том, что уфимцы арендуют футболиста до конца сезона с правом выкупа.
Напомним, Урунов перебрался в «Спартак» как раз из «Уфы» в августе прошлого года, но заявить о себе в московском клубе игрок не смог. Остон провёл лишь девять матчей за «красно-белых» и отметился всего одним голом.
За последние полгода болельщикам Урунов больше запомнился фотографией, на которой футболист хвастался покупками брендовых вещей вскоре после своего перехода в «Спартак».
Добавим, что в декабре Остону Урунову исполнилось двадцать лет.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Уфа, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Остон Урунов
Шансов было более чем достаточно. Не потянул.