Полузащитник Остон Урунов возвращается в «Уфу». В «Спартаке» сообщили «Спорт-Экспрессу» о том, что уфимцы арендуют футболиста до конца сезона с правом выкупа.

Напомним, Урунов перебрался в «Спартак» как раз из «Уфы» в августе прошлого года, но заявить о себе в московском клубе игрок не смог. Остон провёл лишь девять матчей за «красно-белых» и отметился всего одним голом.

За последние полгода болельщикам Урунов больше запомнился фотографией, на которой футболист хвастался покупками брендовых вещей вскоре после своего перехода в «Спартак».

Добавим, что в декабре Остону Урунову исполнилось двадцать лет.