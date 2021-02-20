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​Урунов возвращается в «Уфу»

20 Февраля 2021, 18:21,

Полузащитник Остон Урунов возвращается в «Уфу». В «Спартаке» сообщили «Спорт-Экспрессу» о том, что уфимцы арендуют футболиста до конца сезона с правом выкупа.

Напомним, Урунов перебрался в «Спартак» как раз из «Уфы» в августе прошлого года, но заявить о себе в московском клубе игрок не смог. Остон провёл лишь девять матчей за «красно-белых» и отметился всего одним голом.

За последние полгода болельщикам Урунов больше запомнился фотографией, на которой футболист хвастался покупками брендовых вещей вскоре после своего перехода в «Спартак».

Добавим, что в декабре Остону Урунову исполнилось двадцать лет.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Уфа, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Остон Урунов
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Комментарии (1)
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20 Февраля 2021, 18:58

Шансов было более чем достаточно. Не потянул.

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