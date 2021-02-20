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​ЦСКА показал заплыв футболистов на надувных кругах в бассейне

20 Февраля 2021, 17:32,

ЦСКА опубликовал на своём канале в YouTube весёлое видео. Футболисты посоревновались в мастерстве плавания в бассейне с использованием надувных кругов. В заплывах участвовали Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Иван Обляков и Фёдор Чалов.

Худшим в соревновании, которое судил Василий Березуцкий, стал Чалов. Форварду ЦСКА пришлось использовать надувной круг при беге на тренировке команды, что тоже попало на видео.

 

Первый официальный матч в году ЦСКА проведёт двадцать первого февраля. Соперником «армейцев» на стадии 1/8 финала Кубка России будет «СКА-Хабаровск», представляющий ФНЛ.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Фёдор Чалов, Иван Обляков, Игорь Дивеев, Вадим Карпов
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Комментарии (3)
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0
ингерман
20 Февраля 2021, 18:33

ай.. трудно же плавац в серной кислоте.. а кады научаца им еще и воды нальють.. )))

0
Антидыня
20 Февраля 2021, 17:42

Вася, иди кальян кури, заканчивай с большим футболом.

0
Антидыня
20 Февраля 2021, 17:40

А потом эти "уточки" летят в Еврокубках австрийским аматорам, очевидна говённая подготовка

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