​ЦСКА показал заплыв футболистов на надувных кругах в бассейне

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20 Февраля 2021, 17:32,
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ЦСКА опубликовал на своём канале в YouTube весёлое видео. Футболисты посоревновались в мастерстве плавания в бассейне с использованием надувных кругов. В заплывах участвовали Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Иван Обляков и Фёдор Чалов.
Худшим в соревновании, которое судил Василий Березуцкий, стал Чалов. Форварду ЦСКА пришлось использовать надувной круг при беге на тренировке команды, что тоже попало на видео.
Первый официальный матч в году ЦСКА проведёт двадцать первого февраля. Соперником «армейцев» на стадии 1/8 финала Кубка России будет «СКА-Хабаровск», представляющий ФНЛ.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Фёдор Чалов, Иван Обляков, Игорь Дивеев, Вадим Карпов
ай.. трудно же плавац в серной кислоте.. а кады научаца им еще и воды нальють.. )))
Вася, иди кальян кури, заканчивай с большим футболом.
А потом эти "уточки" летят в Еврокубках австрийским аматорам, очевидна говённая подготовка