​ЦСКА показал заплыв футболистов на надувных кругах в бассейне

ЦСКА опубликовал на своём канале в YouTube весёлое видео. Футболисты посоревновались в мастерстве плавания в бассейне с использованием надувных кругов. В заплывах участвовали Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Иван Обляков и Фёдор Чалов.

Худшим в соревновании, которое судил Василий Березуцкий, стал Чалов. Форварду ЦСКА пришлось использовать надувной круг при беге на тренировке команды, что тоже попало на видео.

Первый официальный матч в году ЦСКА проведёт двадцать первого февраля. Соперником «армейцев» на стадии 1/8 финала Кубка России будет «СКА-Хабаровск», представляющий ФНЛ.