«Краснодар» исключил Рамиреса из заявки

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20 Февраля 2021, 16:26,
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Эквадорский защитник Кристиан Рамирес, выбывший надолго из строя из-за травмы крестообразных связок, исключен из заявки «Краснодара» на вторую половину нынешнего сезона. Об этом рапортует пресс-служба РПЛ.
Ранее СМИ сообщали, что краснодарцы собираются взять в аренду у «Монпелье» флангового защитника Амбруаза Ойонго, который заменит Рамиреса в составе команды.
В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний эквадорец провел 16 матчей, в которых отдал результативную передачу и получил четыре желтые карточки.
По итогам 19 туров «Краснодар» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Краснодар, Кристьян Рамирес