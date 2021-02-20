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«Краснодар» исключил Рамиреса из заявки

20 Февраля 2021, 16:26,

Эквадорский защитник Кристиан Рамирес, выбывший надолго из строя из-за травмы крестообразных связок, исключен из заявки «Краснодара» на вторую половину нынешнего сезона. Об этом рапортует пресс-служба РПЛ.

Ранее СМИ сообщали, что краснодарцы собираются взять в аренду у «Монпелье» флангового защитника Амбруаза Ойонго, который заменит Рамиреса в составе команды.

В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний эквадорец провел 16 матчей, в которых отдал результативную передачу и получил четыре желтые карточки.

По итогам 19 туров «Краснодар» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Кристьян Рамирес
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