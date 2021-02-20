Влашич: «Модрич - лучший футболист в истории Хорватии»

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о хавбеке мадридского «Реала» Луке Модриче.

«Я считаю Модрича лучшим футболистом в истории Хорватии и одним из сильнейших полузащитников мира. Когда мы встречаемся в сборной, он всегда дает мне советы. Я очень ценю это. Мы не друзья из-за большой разницы в возрасте, но у нас хорошие приятельские отношения», - передает слова 23-летнего футболиста газета Marca.

35-летний Модрич защищает цвета мадридского «Реала» с 2012-го года. В текущем сезоне чемпионата Испании Лука провел 22 встречи, забил три гола и отдал два ассиста.