Влашич: «Модрич - лучший футболист в истории Хорватии»

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20 Февраля 2021, 13:39,
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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о хавбеке мадридского «Реала» Луке Модриче.
«Я считаю Модрича лучшим футболистом в истории Хорватии и одним из сильнейших полузащитников мира. Когда мы встречаемся в сборной, он всегда дает мне советы. Я очень ценю это. Мы не друзья из-за большой разницы в возрасте, но у нас хорошие приятельские отношения», - передает слова 23-летнего футболиста газета Marca.
35-летний Модрич защищает цвета мадридского «Реала» с 2012-го года. В текущем сезоне чемпионата Испании Лука провел 22 встречи, забил три гола и отдал два ассиста.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лука Модрич, Никола Влашич