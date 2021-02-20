Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Влашич: «Модрич - лучший футболист в истории Хорватии»

20 Февраля 2021, 13:39,

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о хавбеке мадридского «Реала» Луке Модриче.

«Я считаю Модрича лучшим футболистом в истории Хорватии и одним из сильнейших полузащитников мира. Когда мы встречаемся в сборной, он всегда дает мне советы. Я очень ценю это. Мы не друзья из-за большой разницы в возрасте, но у нас хорошие приятельские отношения», - передает слова 23-летнего футболиста газета Marca.

35-летний Модрич защищает цвета мадридского «Реала» с 2012-го года. В текущем сезоне чемпионата Испании Лука провел 22 встречи, забил три гола и отдал два ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лука Модрич, Никола Влашич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола