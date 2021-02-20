Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Агент: «Рыжиков не хочет позориться в «Тамбове», пропуская по 7-8 голов за матч»

20 Февраля 2021, 11:59,

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера «Тамбова» Сергея Рыжикова, высказался относительно будущего своего клиента.

«Сергей сказал: «В «Тамбове» соберут одну молодежь. Может, мне закончить? Здесь позориться не хочу - пропускать по 7-8 за матч», - рассказал агент в интервью изданию «Спорт день за днём».

40-летний вратарь провел в сезоне-2020/2021 РПЛ 18 поединков, в которых пропустил 27 голов.

Ранее стало известно, что «Тамбов» доиграет нынешний сезон чемпионата России. По итогам 19 туров команда, набрав 13 очков, занимает последнее место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тамбов, Сергей Рыжиков
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