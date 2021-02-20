Агент: «Рыжиков не хочет позориться в «Тамбове», пропуская по 7-8 голов за матч»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера «Тамбова» Сергея Рыжикова, высказался относительно будущего своего клиента.

«Сергей сказал: «В «Тамбове» соберут одну молодежь. Может, мне закончить? Здесь позориться не хочу - пропускать по 7-8 за матч», - рассказал агент в интервью изданию «Спорт день за днём».

40-летний вратарь провел в сезоне-2020/2021 РПЛ 18 поединков, в которых пропустил 27 голов.

Ранее стало известно, что «Тамбов» доиграет нынешний сезон чемпионата России. По итогам 19 туров команда, набрав 13 очков, занимает последнее место в турнирной таблице.