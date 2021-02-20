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Влашич назвал своего любимого испанского футболиста

20 Февраля 2021, 11:21,

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич назвал своего любимого испанского футболиста.

«Андрес Иньеста. Я часто смотрел матчи «Барселоны», когда команду возглавлял Хосеп Гвардиола. В том коллективе было очень много звезд, но мой взгляд всегда был прикован к Иньесте. То, что показывает Месси, невероятно, но действия Андреса смертоносны для соперника», - приводит слова хавбека газета Marca.

Напомним, что Иньеста является воспитанником академии «сине-гранатовых». В составе «Барселоны» он выступал с 2002-го по 2018-й год. Последние несколько сезонов Андрес провел в Японии, защищая цвета «Виссел Кобе».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Андрес Иньеста, Никола Влашич
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