Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич назвал своего любимого испанского футболиста.

«Андрес Иньеста. Я часто смотрел матчи «Барселоны», когда команду возглавлял Хосеп Гвардиола. В том коллективе было очень много звезд, но мой взгляд всегда был прикован к Иньесте. То, что показывает Месси, невероятно, но действия Андреса смертоносны для соперника», - приводит слова хавбека газета Marca.

Напомним, что Иньеста является воспитанником академии «сине-гранатовых». В составе «Барселоны» он выступал с 2002-го по 2018-й год. Последние несколько сезонов Андрес провел в Японии, защищая цвета «Виссел Кобе».