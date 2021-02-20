Первушин: «Ориентир для команды - обыграть какого-то громкого соперника»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин на клубном канале в YouTube поговорил о костяке обновлённой команды.

- В жизни так бывает, а в футболе это часто, когда кто-то уходит, приходят другие и становятся такими же лидерами, как это стало с Кобахидзе, когда он пришел с молодежной команды. А сейчас я его при всех поздравил, сказал, что он становится старожилом. Я очень рад возвращению и, дай боже, дебюту в Премьер-лиге нашего воспитанника тамбовского футбола, это Артём Архипов, нападающий, который вернулся из солигорского «Шахтёра». Я думаю, что должен проявить себя и Саид Алиев. Этот нападающий - воспитанник дагестанского футбола. Его предыдущим клубом был «Велес». Также могу отметить Никиту Дроздова, предыдущим клубом был «Факел», он оказался у нас. Он схож по характеристикам с Павлом Карасёвым.

С начала этого сбора мы более-менее познакомили их со своими требованиями, которые предъявляем к нашей игре. От них жду поддержки в этих первых играх, вокруг них и будет строиться команда.

Говорили, что с казанского «Рубина» к нам приедет молодой нападающий, есть договоренности с «Динамо» и ЦСКА. На самом деле освобождаются многие игроки, за два-три дня до конца дозаявки. Если нам повезет, получим еще 2-3 опытных. Мы прекрасно понимаем, что если команда будет молодая, то стержень нужен. Если кого-то удастся нам зацепить, то будем очень рады. Хочется не просто доигрывать, а именно поиграть, потому что хотим еще посражаться.

Вратарская линия без изменений, молодой Сычёв с нами, он давно с нами работает. Если мы говорим про Рыжикова, то это большая личность в футболе. Он от ворот командой руководит, и от него идет позитив. У него практически не бывает плохого настроения. Этим энтузиазмом, во всяком случае меня, он очень заряжает. Я думаю, что он пример профессионализма для молодежи, это бесспорно.

Я ребят буду настраивать так, чтобы каждый для себя поставил какие-то ориентиры. Условно говоря, для нападающего - забить 3-4 гола, для команды - обыграть какого-то громкого соперника. Надо обязательно ставить для себя задачи и сражаться. Одно очко до переходных игр, почему нет?

С опаской за первые туры, с оптимизмом, что нам удастся еще кого-то дозаявить. Если это у нас получится, мне бы очень хотелось собрать боеспособную команду и еще посражаться.

Если брать Интернет, то его лучше не читать, потому что там настроение можно испортить очень прилично. На самом деле, хочется попросить болельщиков: нам сейчас очень нужна ваша поддержка, потому что сейчас мы все равно являемся футбольным клубом «Тамбов», который представляет Тамбовскую область. Сложились такие обстоятельства, но мы все равно являемся тамбовчанами, и ваша поддержка очень нужна.