Влашич хочет продолжить карьеру в топ-клубе

Лидер московского ЦСКА Никола Влашич рассказал о своих планах на будущее.

«Следущим моим шагом станет переход в один из топовых чемпионатов. В сборной Хорватии я играю вместе с представителями «Реала», «Барселоны», «Интера». Вижу себя только в топ-команде, однако нужно быть последовательным. Сначала мне необходимо удачно доиграть сезон в РПЛ и проявить себя на чемпионате Европы», - приводит слова 23-летнего полузащитника газета Marca.

В текущем сезоне чемпионата России Никола сыграл 17 матчей, забил восемь голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го года.