Махатадзе переходит в «Ростов»

Хавбек Георгий Махатадзе, правами на которого владел московский «Локомотив», продолжит карьеру в другом российском клубе.

Согласно данным журналиста Сергея Егорова, новым местом работы 22-летнего исполнителя станет «Ростов». Полузащитник перейдет в команду Валерия Карпина на правах свободного агента.

Георгий провел 15 поединков в нынешнем сезоне ПФЛ за «Казанку», забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. В активе полузащитника есть один матч за «Локомотив», воспитанником которого он является.

После 19 туров чемпионата России «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 32 балла.