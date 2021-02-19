Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Соболев: «Я - парень из Сибири, к холоду отношусь спокойно»

19 Февраля 2021, 22:34,

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем отношении к холоду.

«Я - парень из Сибири, к холоду отношусь более-менее спокойно, поэтому -15 или -20 не сильно меня напрягают», - сказал российский футболист в интервью пресс-службе «Спартака».

Отметим, что Соболев на данный момент восстанавливается от травмы и тренируется по индивидуальной программе.

23-летний нападающий сыграл тринадцать матчей за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

Уже завтра, 20 февраля, «Спартак» сыграет с «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Александр Соболев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола