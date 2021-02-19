Соболев: «Я - парень из Сибири, к холоду отношусь спокойно»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем отношении к холоду.

«Я - парень из Сибири, к холоду отношусь более-менее спокойно, поэтому -15 или -20 не сильно меня напрягают», - сказал российский футболист в интервью пресс-службе «Спартака».

Отметим, что Соболев на данный момент восстанавливается от травмы и тренируется по индивидуальной программе.

23-летний нападающий сыграл тринадцать матчей за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

Уже завтра, 20 февраля, «Спартак» сыграет с «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка России.