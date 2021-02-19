Гендиректор «Тамбова»: «Вроде бы всё наладилось»

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19 Февраля 2021, 18:12,
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Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова пообещала, что команда доиграет текущий сезон, поведав о подробностях спасения команды.
- Мы будем доигрывать чемпионат, послезавтра играем на Кубок, — заявила Коновалова «Спорт-Экспресс». — Вроде бы все наладилось».
Также гендиректора добавила, что в клубе появился новый спонсор, причем он не из тамбовского региона. У «Тамбова» есть всего два дня, чтобы внести новых игроков в заявку. При этом ожидается, что в команде будет много новичков. Предполагается, что все участники РПЛ дадут по два игрока в аренду.
Первый матч в 2021 году «Тамбов» проведет против «Локомотива» в воскресенье.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тамбов, Ольга Коновалова