Гендиректор «Тамбова»: «Вроде бы всё наладилось»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова пообещала, что команда доиграет текущий сезон, поведав о подробностях спасения команды.

- Мы будем доигрывать чемпионат, послезавтра играем на Кубок, — заявила Коновалова «Спорт-Экспресс». — Вроде бы все наладилось».

Также гендиректора добавила, что в клубе появился новый спонсор, причем он не из тамбовского региона. У «Тамбова» есть всего два дня, чтобы внести новых игроков в заявку. При этом ожидается, что в команде будет много новичков. Предполагается, что все участники РПЛ дадут по два игрока в аренду.

Первый матч в 2021 году «Тамбов» проведет против «Локомотива» в воскресенье.