Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Тамбов» спасён

19 Февраля 2021, 16:28,

Российский футбольный союз выступил с заявлением относительно дальней судьбы «Тамбова». По итогам заседания комиссии по лицензированию проблемному клубу разрешили завершить сезон, продолжив выступления в чемпионате и Кубке России.

Премьер-лига предоставила «Тамбову» нужную для разблокировки счетом сумму, а реструктуризация задолженностей перед футболистами позволила клубу разблокировать возможность внесения изменений в заявку.

Напомним, что в чемпионате России «Тамбов» идет на последнем месте, а в 1/8 финала Кубка России сыграет на выезде против «Локомотива». Вероятно, что новый сезон клуб начнёт в ПФЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов
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