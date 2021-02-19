«Тамбов» спасён

Российский футбольный союз выступил с заявлением относительно дальней судьбы «Тамбова». По итогам заседания комиссии по лицензированию проблемному клубу разрешили завершить сезон, продолжив выступления в чемпионате и Кубке России.

Премьер-лига предоставила «Тамбову» нужную для разблокировки счетом сумму, а реструктуризация задолженностей перед футболистами позволила клубу разблокировать возможность внесения изменений в заявку.

Напомним, что в чемпионате России «Тамбов» идет на последнем месте, а в 1/8 финала Кубка России сыграет на выезде против «Локомотива». Вероятно, что новый сезон клуб начнёт в ПФЛ.