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Урунов исключён из заявки «Спартака»

19 Февраля 2021, 13:05,

Хавбек Остон Урунов исключен из заявки московского «Спартака» на вторую половину сезона российской Премьер-лиги. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Напомним, что полузащитник перебрался в стан «красно-белых» из «Уфы» летом прошлого года. В текущем сезоне футболист провел всего девять поединков в различных турнирах, записав на свой счет один гол.

Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2025-го года.

По итогам 19 туров чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают третье место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Остон Урунов
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