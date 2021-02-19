Урунов исключён из заявки «Спартака»

Хавбек Остон Урунов исключен из заявки московского «Спартака» на вторую половину сезона российской Премьер-лиги. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Напомним, что полузащитник перебрался в стан «красно-белых» из «Уфы» летом прошлого года. В текущем сезоне футболист провел всего девять поединков в различных турнирах, записав на свой счет один гол.

Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2025-го года.

По итогам 19 туров чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают третье место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.