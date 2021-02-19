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Ребров выставил на аукцион футболку Мбаппе

19 Февраля 2021, 12:48,

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров объявил посредством своего «Инстаграма» о старте аукциона. Лот - футболка с автографом нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Стартовая цена составляет 250 тысяч рублей.

Ребров подчеркнул, что этой экипировке примерно один год. Все собранные средства с аукциона пойдут на благотворительность.

На этой неделе «ПСЖ», в составе которого выступает Мбаппе, провел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Французы отпраздновали победу со счетом 4:1. Килиан отметился тремя забитыми мячами на «Камп Ноу».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Килиан Мбаппе, Артём Ребров
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