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Гамшик мог перейти в российский клуб

19 Февраля 2021, 11:49,

Словацкий полузащитник Марек Гамшик мог продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. Об этом информирует издание «Спорт Бизнес Online».

Согласно данным источника, 33-летний хавбек, выступающий сейчас в чемпионате Китая за «Далянь Про», мог пополнить ряды казанского «Рубина». Стороны вели переговоры, однако сделка не состоялась из-за высоких финансовых запросов футболиста.

Напомним, что Гамшик перебрался в китайский клуб в феврале 2019-го года. За его трансфер «Далянь Про» заплатил «Наполи» 15 миллионов евро. Заработная плата полузащитника составляет девять миллионов евро в год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубин, Марек Гамшик
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