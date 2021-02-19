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Малафеев - о скандале вокруг Дзюбы: «Это нормально, я тоже так делаю»

19 Февраля 2021, 10:13,

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал интимное видео с участием нападающего «сине-бело-голубых» Артёма Дзюбы, которое недоброжелатели слили в интернет прошлой осенью.

«Мы теперь поняли, что это нормально и естественно. Я тоже так делаю», - высказался Малафеев подкасте «Батя в здании» на Youtube.

Напомним, что из-за этого ролика Дзюбу исключили из состава сборной России. Кроме того, форвард на несколько матчей лишился капитанской повязки в «Зените».

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Артём провел 17 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей и четыре результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Вячеслав Малафеев
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Комментарии (2)
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0
edwardcalin
19 Февраля 2021, 10:40
У вас весь клуб так делает. От президента (только он на черную икру долбит), до болельщиков. (тысяча чертей)
0
VlaM
19 Февраля 2021, 10:32

Прям какое-то движение MeToo.

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