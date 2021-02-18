Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Слуцкий – о победе над «Ротором»: «В целом выглядели достаточно убедительно»

18 Февраля 2021, 19:37,

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Ротором» (3:0) в товарищеском матче на сборе в Турции.

«В первом тайме голевых моментов было больше, а во втором тайме была лучше реализация. В целом выглядели достаточно убедительно», - цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

В первом матче после возобновления чемпионата «Рубин» в гостях сыграет против московского «Спартака». Встреча запланирована на воскресенье, 28 февраля.

После девятнадцати туров подопечные Леонида Слуцкого занимают девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Ротор
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола