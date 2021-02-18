Слуцкий – о победе над «Ротором»: «В целом выглядели достаточно убедительно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Ротором» (3:0) в товарищеском матче на сборе в Турции.

«В первом тайме голевых моментов было больше, а во втором тайме была лучше реализация. В целом выглядели достаточно убедительно», - цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

В первом матче после возобновления чемпионата «Рубин» в гостях сыграет против московского «Спартака». Встреча запланирована на воскресенье, 28 февраля.

После девятнадцати туров подопечные Леонида Слуцкого занимают девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.