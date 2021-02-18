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«Динамо» интересуется Бенталебом

18 Февраля 2021, 18:43,

Полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб может продолжить карьеру в России.

Как сообщает TMW, в услугах 26-летнего футболиста сборной Алжира заинтересовано московское «Динамо». Бенталеб уже встретился с представителями российского клуба. «Динамо» настораживает лишь зарплата полузащитника, которая составляет порядка трех миллионов евро.

Воспитанник «Тоттенхэма» сыграл девять матчей за «Шальке» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Заметим, что действующее соглашение Бенталеба с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2021 года, таким образом, он может достаться московскому «Динамо» бесплатно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Набиль Бенталеб
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