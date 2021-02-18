Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кашшаи: «Возможно, мы полностью откажемся от географической принадлежности»

18 Февраля 2021, 17:45,

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал, что департамент планирует отказаться от географической принадлежности судей.

«Возможно, мы полностью откажемся от географической принадлежности. Пока мы постепенно отказываемся от этого. Многие резервные судьи уже работают на матчах в своих городах», - цитирует Кашшаи sport24.

Стоит отметить, что вопрос об отказе от географической принадлежности судей уже подниматься ранее, но никаких решений принято не было.

После девятнадцати туров лидером российской Премьер-лиги» является «Зенит», который опережает идущий следом ЦСКА на четыре зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Виктор Кашшаи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола