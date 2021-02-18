Кашшаи: «Возможно, мы полностью откажемся от географической принадлежности»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал, что департамент планирует отказаться от географической принадлежности судей.

«Возможно, мы полностью откажемся от географической принадлежности. Пока мы постепенно отказываемся от этого. Многие резервные судьи уже работают на матчах в своих городах», - цитирует Кашшаи sport24.

Стоит отметить, что вопрос об отказе от географической принадлежности судей уже подниматься ранее, но никаких решений принято не было.

После девятнадцати туров лидером российской Премьер-лиги» является «Зенит», который опережает идущий следом ЦСКА на четыре зачетных балла.