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«Рубин» разгромил «Ротор» на сборе в Турции

18 Февраля 2021, 17:40,

Казанский «Рубин» уверенно разобрался с волгоградским «Ротором» (3:0) в товарищеском матче на сборе в Турции.

Все голы были забиты во втором тайме. Счёт после подачи Шатова открыл Бегич. Увеличил преимущество «Рубина» Денис Макаров, воспользовавшийся ошибкой обороны соперника, а точку в матче поставил Абильдгор, голевую передачу на которого выполнил Леон Мусаев.

«Рубин»: Медведев (Янович, 46), Самошников, Старфельт, Уремович (Бегич, 46), Зотов (Игнатьев, 65), Абильдгор, Йевтич (Мусаев, 46), Шатов (Суриков, 68), Кварацхелия (Зуев, 46), Макаров (Пухаев, 84), Деспотович (Костюков, 46).

Следующий матч казанцы проведут в воскресенье, 21 февраля, соперником подопечных Слуцкого станет «Кайрат».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Ротор
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