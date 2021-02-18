Тедеско: «Если Куинси смотрит нас, то пусть быстрее приезжает»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал сообщение нападающего «Аякса» Куинси Промеса, который оставил его во время онлайн-трансляции пресс-конференции немецкого специалиста.

«Если Куинси смотрит нас, то пусть быстрее приезжает. Переговоры по Куинси затянулись? Это нормальная ситуация, «Спартак» сделал всё, чтобы переход состоялся как можно скорее», - сказал Тедеско на пресс-конференции.

Отметим, что «Спартак» ведёт переговоры с «Аяксом» уже несколько недель, но достичь договоренности так и не удается.

После девятнадцати туров «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.