Плиев рассказал, что изменилось в «Уфе» с приходом Рахимова

Защитник «Ростова» Константин Плиев, выступающий на правах аренды за «Уфу», рассказал, что изменилось в башкирском клубе с приходом Рашида Рахимова.

«Сразу стало очень много тактики. Как нам правильно обороняться, как перестраиваться, как выходить из обороны в атаку, как и в какие позиции возвращаться», - цитирует Плиева «БИЗНЕС Online».

Плиев сыграл десять матчей за «Уфу» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился.

После девятнадцати туров «Уфа» занимает лишь пятнадцатую строчку в российской Премьер-лиге, имея в своём активе тринадцать зачетных баллов.