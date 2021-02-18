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Плиев рассказал, что изменилось в «Уфе» с приходом Рахимова

18 Февраля 2021, 14:57,

Защитник «Ростова» Константин Плиев, выступающий на правах аренды за «Уфу», рассказал, что изменилось в башкирском клубе с приходом Рашида Рахимова.

«Сразу стало очень много тактики. Как нам правильно обороняться, как перестраиваться, как выходить из обороны в атаку, как и в какие позиции возвращаться», - цитирует Плиева «БИЗНЕС Online».

Плиев сыграл десять матчей за «Уфу» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился.

После девятнадцати туров «Уфа» занимает лишь пятнадцатую строчку в российской Премьер-лиге, имея в своём активе тринадцать зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Уфа, Рашид Рахимов, Константин Плиев
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