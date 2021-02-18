Фернандес: «Хочу играть только за ЦСКА и закончить здесь карьеру»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал подписание нового трудового соглашения с «армейцами».

«Счастлив подписать новое соглашение. У клуба было желание продлить отношения, у меня тоже. Хочу играть только за ЦСКА и закончить карьеру здесь», - приводит слова 30-летнего футболиста пресс-служба столичного клуба.

Новый контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до лета 2024-го года. Предыдущее соглашение истекало в 2022-м году.

В составе московской команды Марио сыграл 289 матчей, записав себе в актив шесть голов.

Вместе с ЦСКА защитник трижды становился чемпионом РПЛ, столько же раз выигрывал Суперкубок и один раз Кубок России.