Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Фернандес: «Хочу играть только за ЦСКА и закончить здесь карьеру»

18 Февраля 2021, 13:33,

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал подписание нового трудового соглашения с «армейцами».

«Счастлив подписать новое соглашение. У клуба было желание продлить отношения, у меня тоже. Хочу играть только за ЦСКА и закончить карьеру здесь», - приводит слова 30-летнего футболиста пресс-служба столичного клуба.

Новый контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до лета 2024-го года. Предыдущее соглашение истекало в 2022-м году.

В составе московской команды Марио сыграл 289 матчей, записав себе в актив шесть голов.

Вместе с ЦСКА защитник трижды становился чемпионом РПЛ, столько же раз выигрывал Суперкубок и один раз Кубок России.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Марио Фернандес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола