ЦСКА объявил о продлении контракта с Марио Фернандесом

|
18 Февраля 2021, 11:47,
|
|
Фланговый защитник Марио Фернандес пролонгировал сотрудничество с московским ЦСКА, об этом рапортует клубная пресс-служба. Новый трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2024-го года.
Напомним, что предыдущее соглашение 30-летнего футболиста истекало в 2022-м году.
Фернандес защищает цвета ЦСКА с 2012-го года. В составе «армейцев» Марио провел 289 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей.
В составе московского коллектива Фернандес трижды становился чемпионом России, столько же раз выигрывал Суперкубок и один раз Кубок страны.
В текущем сезоне РПЛ ЦСКА занимает второе место, отставая от лидера на четыре очка.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Марио Фернандес