ЦСКА объявил о продлении контракта с Марио Фернандесом

Фланговый защитник Марио Фернандес пролонгировал сотрудничество с московским ЦСКА, об этом рапортует клубная пресс-служба. Новый трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2024-го года.

Напомним, что предыдущее соглашение 30-летнего футболиста истекало в 2022-м году.

Фернандес защищает цвета ЦСКА с 2012-го года. В составе «армейцев» Марио провел 289 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей.

В составе московского коллектива Фернандес трижды становился чемпионом России, столько же раз выигрывал Суперкубок и один раз Кубок страны.

В текущем сезоне РПЛ ЦСКА занимает второе место, отставая от лидера на четыре очка.