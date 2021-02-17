ЦСКА на 89-й минуте вырвал победу в заключительном матче на сборах

Московский ЦСКА подвёл черту под сбором в Кампоаморе двумя спаррингами с интервалом в четыре часа. Сначала подопечные Виктора Ганчаренко сыграли вничью с «Картахеной» (1:1), а вечером того же дня вырвали победу над «Расингом» из Мурсии. На 89-й минуте единственный гол забил форвард «армейцев» Фёдор Чалов.

Первый официальный матч 2021 года москвичи проведут против хабаровского СКА в воскресенье.