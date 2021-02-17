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ЦСКА на 89-й минуте вырвал победу в заключительном матче на сборах

17 Февраля 2021, 20:10,

Московский ЦСКА подвёл черту под сбором в Кампоаморе двумя спаррингами с интервалом в четыре часа. Сначала подопечные Виктора Ганчаренко сыграли вничью с «Картахеной» (1:1), а вечером того же дня вырвали победу над «Расингом» из Мурсии. На 89-й минуте единственный гол забил форвард «армейцев» Фёдор Чалов.

Первый официальный матч 2021 года москвичи проведут против хабаровского СКА в воскресенье.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 1:0 Расинг Мурсия
(1:0) Чалов Фёдор 89'    

Тороп (Боков, 46), Васин, Котин, Карпов, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Аванесян, Марадишвили (Яковлев, 73), Чалов, Эджуке.

17 февраля.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Фёдор Чалов
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