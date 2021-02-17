​У Крала, возможно, угнали автомобиль

На страничке полузащитника «Спартака» Алекса Крала в Instagram появилась информация о пропаже автомобиля Lamborghini Huracan, который в последний раз видели в Праге. В качестве вознаграждения объявлена сумма в полмиллиона чешских крон (чуть более 1,7 миллиона российских рублей).

До конца непонятно, принадлежит ли этот автомобиль непосредственно Кралу.

Алекс Крал стал игроком «Спартака» полтора года назад. В сорока трёх матчах за московский клуб в различных соревнованиях чешский полузащитник отметился тремя результативными передачами на партнёров.