​У Крала, возможно, угнали автомобиль

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17 Февраля 2021, 19:02,
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На страничке полузащитника «Спартака» Алекса Крала в Instagram появилась информация о пропаже автомобиля Lamborghini Huracan, который в последний раз видели в Праге. В качестве вознаграждения объявлена сумма в полмиллиона чешских крон (чуть более 1,7 миллиона российских рублей).
До конца непонятно, принадлежит ли этот автомобиль непосредственно Кралу.
Алекс Крал стал игроком «Спартака» полтора года назад. В сорока трёх матчах за московский клуб в различных соревнованиях чешский полузащитник отметился тремя результативными передачами на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Алекс Крал