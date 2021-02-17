Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​«Тамбов», скорее всего, не будет играть в РПЛ

17 Февраля 2021, 18:42,

Несмотря на готовность РПЛ заранее выплатить «Тамбову» гарантированные средства за сезон, клуб с высокой долей вероятности снимется с чемпионата. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к тамбовскому клубу.

Как известно, «Тамбов» испытывает серьёзнейшие финансовые трудности. Многие футболисты забрали документы и покинули клуб, а огромные задолженности по заработной плате повлекли за собой запрет на регистрацию новых футболистов. При этом трансферное окно в Премьер-лиге закрывается на следующей неделе.

После девятнадцати сыгранных туров Премьер-лиги «Тамбов» занимает последнюю строчку в турнирной таблице с тринадцатью зачётными баллами в своём активе.

Ближайшую игру «Тамбов» должен провести двадцать первого числа – против «Локомотива» в Кубке России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тамбов
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