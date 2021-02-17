​«Тамбов», скорее всего, не будет играть в РПЛ

Несмотря на готовность РПЛ заранее выплатить «Тамбову» гарантированные средства за сезон, клуб с высокой долей вероятности снимется с чемпионата. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к тамбовскому клубу.

Как известно, «Тамбов» испытывает серьёзнейшие финансовые трудности. Многие футболисты забрали документы и покинули клуб, а огромные задолженности по заработной плате повлекли за собой запрет на регистрацию новых футболистов. При этом трансферное окно в Премьер-лиге закрывается на следующей неделе.

После девятнадцати сыгранных туров Премьер-лиги «Тамбов» занимает последнюю строчку в турнирной таблице с тринадцатью зачётными баллами в своём активе.

Ближайшую игру «Тамбов» должен провести двадцать первого числа – против «Локомотива» в Кубке России.