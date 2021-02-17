​«Локомотив» в четверг начнёт тренироваться в «Лужниках»

С восемнадцатого февраля «Локомотив» начнёт тренироваться в «Лужниках», пишет канал «Ложа прессы» в Telegram. Арендное соглашение с ареной рассчитано на два месяца, после чего в московском клубе будут думать, где команда будет заниматься дальше.

В настоящий момент на базе «Локомотива» в Баковке проходит реконструкция. Работы должны быть завершены до конца лета.

Первый официальный матч в календарном году «Локомотив» должен провести в воскресенье, двадцать первого февраля. Команда Марко Николича сразится с «Тамбовом» в рамках 1/8 финала национального кубка.