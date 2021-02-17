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​ЦСКА сыграл вничью с командой из Сегунды

17 Февраля 2021, 16:39,

ЦСКА завершает подготовку ко второй части сезона на сборах в Испании. В первом из двух контрольных матчей среды команда Виктора Ганчаренко сыграла вничью с «Картахеной». На быстрый гол соперника «армейцы» ответили точным ударом Ильи Шкурина на семьдесят третьей минуте.

Отметим, что «Картахена» выступает в Сегунде – втором по рангу испанском дивизионе. Там команда занимает четвёртое место, если считать с конца таблицы.

Ближайший официальный матч ЦСКА проведёт в воскресенье, двадцать первого февраля. Команда Виктора Ганчаренко сыграет против «СКА-Хабаровска» в 1/8 финала национального кубка.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 1:1 Картахена
    2' Хиль Начо (0:1)
(1:1) Шкурин Илья 73'    

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Картахена
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