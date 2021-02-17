​ЦСКА сыграл вничью с командой из Сегунды

ЦСКА завершает подготовку ко второй части сезона на сборах в Испании. В первом из двух контрольных матчей среды команда Виктора Ганчаренко сыграла вничью с «Картахеной». На быстрый гол соперника «армейцы» ответили точным ударом Ильи Шкурина на семьдесят третьей минуте.

Отметим, что «Картахена» выступает в Сегунде – втором по рангу испанском дивизионе. Там команда занимает четвёртое место, если считать с конца таблицы.

Ближайший официальный матч ЦСКА проведёт в воскресенье, двадцать первого февраля. Команда Виктора Ганчаренко сыграет против «СКА-Хабаровска» в 1/8 финала национального кубка.