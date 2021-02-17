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Слуцкий ответил на вопрос о работе в «Спартаке»

17 Февраля 2021, 12:33,

Бывший наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который в настоящий момент занимает пост главного тренера казанского «Рубина», высказался о возможном сотрудничестве со столичным «Спартаком».

«Такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд. Тем не менее, ромбик, квадратик или прямоугольник - мне без разницы. Многие люди в к этому относятся так же, как я. К большому сожалению для болельщиков», - рассказал специалист в интервью Sport24.

Напомним, что Слуцкий занимал пост главного тренера «армейского» клуба с 2009-го по 2016-й год.

В настоящий момент «Спартак» возглавляет немецкий специалист Доменико Тедеско. Ранее тренер заявил, что покинет «красно-белых» по завершении нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Леонид Слуцкий
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