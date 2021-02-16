Овермарс: «Переговоры со «Спартаком» по Промесу ещё ведутся»

Технический директор «Аякса» Марк Овермарс в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по судьбе потенциального трансфера полузащитника Куинси Промеса в «Спартак».

- Переговоры со «Спартаком» еще ведутся, идет различное обсуждение. Могу сказать, что каких-то четких дедлайнов нет, кроме окончания трансферного окна в России, - заявил Овермарс Сергею Румянцеву.

Напомним, что Промес хочет вернуться в «Спартак», но клубы пока не могут согласовать условия перехода. Одним из камней преткновения является судебный процесс по футболисту в Нидерландах.