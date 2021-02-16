Еськов будет обучать молодых арбитров

Российский судья Алексей Еськов, карьера которого пошла под откос после матча «Спартак» - «Сочи» и заваленного полиграфа, устроился на работу в РФС. Теперь он станет наставником для нового поколения судей. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

При этом, логика в решении конечно же есть - Еськов считался одним из самых перспективных российских арбитров и даже имел категорию ФИФА. И, если бы не история с матчем «Уфа» - «Ростов» (именно на вопросах по этой игре он и провалился) он мог бы вполне продолжать карьеру даже после невнятного судейства игры «Спартак» - «Сочи» (как, например, Василий Казарцев).