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Еськов будет обучать молодых арбитров

16 Февраля 2021, 21:14,

Российский судья Алексей Еськов, карьера которого пошла под откос после матча «Спартак» - «Сочи» и заваленного полиграфа, устроился на работу в РФС. Теперь он станет наставником для нового поколения судей. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

При этом, логика в решении конечно же есть - Еськов считался одним из самых перспективных российских арбитров и даже имел категорию ФИФА. И, если бы не история с матчем «Уфа» - «Ростов» (именно на вопросах по этой игре он и провалился) он мог бы вполне продолжать карьеру даже после невнятного судейства игры «Спартак» - «Сочи» (как, например, Василий Казарцев).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Алексей Еськов
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