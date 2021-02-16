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Старфельт подписал новый контракт с «Рубином»

16 Февраля 2021, 21:02,

Защитник «Рубина» Карл Старфельт подписал новое соглашение с казанским клубом и останется в нём до лета 2024 года. То есть, контракт был продлен еще на один год.

За полтора года в «Рубине» 25-летний шведский футболист забил два гола в 31 матче, а также получил свой первый вызов в национальную сборную.

Старфельт появился в Казани, перейдя из «Гётеборга» за один миллион евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается вдвое выше.

Свой первый официальный матч 2021 года «Рубин» проведет 28 февраля на выезде против московского «Спартака»
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Карл Старфельт
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