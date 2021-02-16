Старфельт подписал новый контракт с «Рубином»

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16 Февраля 2021, 21:02,
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Защитник «Рубина» Карл Старфельт подписал новое соглашение с казанским клубом и останется в нём до лета 2024 года. То есть, контракт был продлен еще на один год.
За полтора года в «Рубине» 25-летний шведский футболист забил два гола в 31 матче, а также получил свой первый вызов в национальную сборную.
Старфельт появился в Казани, перейдя из «Гётеборга» за один миллион евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается вдвое выше.
Свой первый официальный матч 2021 года «Рубин» проведет 28 февраля на выезде против московского «Спартака»
«Рубин» продлил контракт с Карлом Старфельтом— «Рубин» Казань (@fcrk) February 16, 2021
Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рубин, Карл Старфельт