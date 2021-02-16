«Ростов» усилил атаку форвардом софийского ЦСКА

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16 Февраля 2021, 20:24,
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«Ростов» добился арендной сделки по форварду ЦСКА София Али Соу. 26-летний гамбиец стал открытием текущего розыгрыша Лиги Европы, отметившись 5 забитыми мячами. Как сообщает клубная пресс-служба ростовчан, в контракте предусмотрена опция выкупа соглашения.
Примечательно, что 26-летний уроженец Гамбии воспитывался в «Кьево» и за свою карьеру 10 раз уходил в аренду в другие команды. Трансферная стоимость Соу оценивается в 2 миллиона евро.
«Ростов» возобновит сезон 21 февраля домашним матчем с «Ахматом» в Кубке России. В РПЛ команда идет на пятом месте.
В нашей команде нападающий Али Соу будет выступать под номером pic.twitter.com/mvUGvL31zw— Football Club Rostov (@rostovfc) February 16, 2021
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ростов, Цска София, Али Соу