«Ростов» усилил атаку форвардом софийского ЦСКА

«Ростов» добился арендной сделки по форварду ЦСКА София Али Соу. 26-летний гамбиец стал открытием текущего розыгрыша Лиги Европы, отметившись 5 забитыми мячами. Как сообщает клубная пресс-служба ростовчан, в контракте предусмотрена опция выкупа соглашения.

Примечательно, что 26-летний уроженец Гамбии воспитывался в «Кьево» и за свою карьеру 10 раз уходил в аренду в другие команды. Трансферная стоимость Соу оценивается в 2 миллиона евро.

«Ростов» возобновит сезон 21 февраля домашним матчем с «Ахматом» в Кубке России. В РПЛ команда идет на пятом месте.