Слуцкий: «Эльм - это прям де Брёйне»

|
16 Февраля 2021, 20:20,
|
|
Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий является поклонником таланта Расмуса Эльма, которого тренировал в ЦСКА. Российский специалист вспомнил, как подопечный вышел на поле в матче против «Манчестер Сити», до того не занимаясь в общей группе на протяжении трех месяцев. По словам Слуцкого, он «выглядел так, что я думал: «Так не бывает».
У Расмуса Эльма редкое заболевание - непереносимость клейковины, из-за чего его футбольная карьера является исключительным случаем.
«Это футболист с невероятными навыками и умениями. Это прям де Брёйне», — сказал Слуцкий Sport24.
Эльму 32 года, в ЦСКА он играл два с половиной сезона.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Леонид Слуцкий, Расмус Эльм