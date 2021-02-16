Слуцкий: «Эльм - это прям де Брёйне»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий является поклонником таланта Расмуса Эльма, которого тренировал в ЦСКА. Российский специалист вспомнил, как подопечный вышел на поле в матче против «Манчестер Сити», до того не занимаясь в общей группе на протяжении трех месяцев. По словам Слуцкого, он «выглядел так, что я думал: «Так не бывает».

У Расмуса Эльма редкое заболевание - непереносимость клейковины, из-за чего его футбольная карьера является исключительным случаем.

«Это футболист с невероятными навыками и умениями. Это прям де Брёйне», — сказал Слуцкий Sport24.

Эльму 32 года, в ЦСКА он играл два с половиной сезона.