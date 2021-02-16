Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Известны сроки следующего сезона РПЛ

16 Февраля 2021, 17:30,

Во вторник в удалённом режиме проходило общее собрание российской Премьер-лиги. В ходе мероприятия клубы проголосовали за проект календаря со сроками следующего сезона. Чемпионат стартует 25-го июля 2021-го года и завершится 22-го мая 2022-го года.

Нынешний же чемпионат России возобновится уже двадцать шестого февраля. В случае утверждения исполкомом РФС принятых поправок, будет изменён санитарный регламент сезона, а также добавится право на дополнительную замену в ситуациях с подозрением на травму головы у футболиста.

После девятнадцати туров место на вершине Премьер-лиги удерживает «Зенит».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: РПЛ
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