​Известны сроки следующего сезона РПЛ

Во вторник в удалённом режиме проходило общее собрание российской Премьер-лиги. В ходе мероприятия клубы проголосовали за проект календаря со сроками следующего сезона. Чемпионат стартует 25-го июля 2021-го года и завершится 22-го мая 2022-го года.

Нынешний же чемпионат России возобновится уже двадцать шестого февраля. В случае утверждения исполкомом РФС принятых поправок, будет изменён санитарный регламент сезона, а также добавится право на дополнительную замену в ситуациях с подозрением на травму головы у футболиста.

После девятнадцати туров место на вершине Премьер-лиги удерживает «Зенит».