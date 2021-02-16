Любительский клуб предлагает контракт Чепчугову

Состояние здоровья Сергея Чепчугова вызывает беспокойство. На днях экс-вратарь ЦСКА, не имеющий клуба вот уже три года, опубликовал видео, на котором он вилкой перемешивает окурки в тарелке. Во вторник Чепчугов сделал новую публикацию в Instagram, сообщив общественности, что с ним всё в порядке.

Помочь Чепчугову вернуться в футбол вызвался московский любительский клуб «Пираты». На страничке в Instagram клуб предлагает Чепчугову контракт, помощь с подготовкой, а также игровое время.

Первый тур в южной любительской лиге пройдёт на последних выходных февраля.