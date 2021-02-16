​На общем собрании РПЛ обсудили ситуацию «Тамбова»

Во время общего собрания российской Премьер-лиги, проходившего во вторник в режиме онлайн, клубы обсудили ситуацию «Тамбова». Как известно, клуб находится в сложном финансовом положении.

РПЛ поддержала досрочную выплату «Тамбову» обязательных средств от лиги. Впрочем, деньги будут выделены на условиях выполнения клубом ранее составленной так называемой дорожной карты. Речь идёт о таких моментах, как, например, реструктуризация долгов по зарплате и гарантия субсидий из других источников.

После девятнадцати сыгранных туров чемпионата «Тамбов» замыкает турнирную таблицу. Команда смогла раздобыть лишь тринадцать зачётных баллов.