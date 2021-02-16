Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Клубы РПЛ обсудили финансовую мотивацию судей

16 Февраля 2021, 15:39,

В ходе общего собрания РПЛ клубы поговорили о системе финансовой мотивации российских арбитров. Как сообщает пресс-служба Лиги, большинство клубов поддержали реформу, хотя мнения и разделились, ведь изменения подразумевают дополнительные расходы для участников чемпионата.

По итогам общего собрания было предложено принять новую систему со следующего сезона, а также создать рабочую группу, задача которой – взаимодействие с судейским комитетом РФС.

Чемпионат России возобновится уже двадцать шестого февраля. В первой игре Премьер-лиги в календарном году должны сыграть «Тамбов» и «Ротор», располагающиеся в нижней части турнирной таблицы.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: РПЛ
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