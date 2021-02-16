​Клубы РПЛ обсудили финансовую мотивацию судей

В ходе общего собрания РПЛ клубы поговорили о системе финансовой мотивации российских арбитров. Как сообщает пресс-служба Лиги, большинство клубов поддержали реформу, хотя мнения и разделились, ведь изменения подразумевают дополнительные расходы для участников чемпионата.

По итогам общего собрания было предложено принять новую систему со следующего сезона, а также создать рабочую группу, задача которой – взаимодействие с судейским комитетом РФС.

Чемпионат России возобновится уже двадцать шестого февраля. В первой игре Премьер-лиги в календарном году должны сыграть «Тамбов» и «Ротор», располагающиеся в нижней части турнирной таблицы.