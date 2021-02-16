Чепчугов, публиковавший странное видео с окурками в тарелке, рассказал о своём состоянии

В начале недели вся футбольная Россия переживала по поводу психологического состояния бывшего вратаря ЦСКА Сергея Чепчугова. Поводом для беспокойства стало странное видео, которое тридцатипятилетний футболист опубликовал в Instagram. На нём Чепчугов вилкой мешает окурки в тарелке. В подписи Сергей писал о том, что завидует тем людям, которые не употребляли окурки в пищу.

Теперь Чепчугов сделал новую публикацию, в которой написал, что с ним всё в порядке. Футболист поблагодарил всех за поддержку.

Сергей Чепчугов находится без клуба уже более трёх лет.