​Клубы РПЛ одобрили дополнительную замену в случае подозрения на травму головы

В ходе общего собрания Премьер-лиги, проходящего во вторник в удалённом режиме, клубы одобрили введение в чемпионате дополнительной замены. Она предусмотрена на тот случай, если у футболиста имеется подозрение на черепно-мозговую травму.

Чтобы использовать такую замену, команда должна заполнить специальную форму. Заменённый футболист должен в течение двух суток пройти медицинское обследование, после чего информация должна быть направлена в медицинский отдел РФС.

Стоит сказать, что внесение изменений в регламент сезона ещё должен одобрить исполком РФС.