Клубы РПЛ проголосовали за отмену обязательной социальной дистанции для болельщиков

Во вторник в онлайн-режиме проходит общее собрание российской Премьер-лиги. Как сообщает пресс-служба организации, клубы проголосовали за внесение изменений в санитарный регламент сезона. Одно из ключевых изменений заключается в том, что обязательная дистанция между болельщиками на стадионе в размере полутора метров отменена. Её – социальную дистанцию - будет определять местный Роспотребнадзор.

Также клубы проголосовали за то, чтобы после матча на пресс-конференции от каждой команды выступал тренер и два сыгравших футболиста.

Стоит отметить, что изменения в регламент ещё должен утвердить исполком РФС.