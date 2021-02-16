Ракицкий: «Хочу каждый год быть чемпионом»

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16 Февраля 2021, 12:55,
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Украинский защитник Ярослав Ракицкий, играющий в РПЛ за петербургский «Зенит», заявил, что хотел бы постоянно становиться чемпионом России.
«Хочу каждый год быть чемпионом. Как это может надоесть? Я стараюсь для этого, помогаю команде, она - мне, вместе мы приносим радость болельщикам. Это главный стимул», - передает слова Ярослава пресс-служба «сине-бело-голубых».
После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым ЦСКА на четыре балла.
В нынешнем сезоне РПЛ 31-летний футболист провел 15 матчей, отметившись одним забитым мячом.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Ярослав Ракицкий
Ешё не так давно Ракицкий говорил, что не понимает и не говорит на русском языке. Неужели выучил? Тимощук, наверно, помог? Или деньги помогают?