Ракицкий: «Хочу каждый год быть чемпионом»

Украинский защитник Ярослав Ракицкий, играющий в РПЛ за петербургский «Зенит», заявил, что хотел бы постоянно становиться чемпионом России.

«Хочу каждый год быть чемпионом. Как это может надоесть? Я стараюсь для этого, помогаю команде, она - мне, вместе мы приносим радость болельщикам. Это главный стимул», - передает слова Ярослава пресс-служба «сине-бело-голубых».

После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым ЦСКА на четыре балла.

В нынешнем сезоне РПЛ 31-летний футболист провел 15 матчей, отметившись одним забитым мячом.