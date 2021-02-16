Названа зарплата Рондона в ЦСКА

Стала известна заработная плата венесуэльского нападающего Саломона Рондона, перебравшегося в московский ЦСКА из китайского «Далянь Ифан» на правах аренды.

Как сообщил журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале, в «армейском» клубе 31-летний футболист заработает 1,25 миллиона евро за ближайшие полгода. Напомним, что трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2021-го года.

Рондон известен российским поклонникам футбола по выступлениям за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит».

По итогам 19 туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице. На счету столичного коллектива 37 набранных баллов.