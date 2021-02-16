Сайто перенёс операцию и не поможет «Рубину» в текущем сезоне

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16 Февраля 2021, 09:59,
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Новичок казанского «Рубина» Мицуки Сайто успешно перенес хирургическое вмешательство на травмированном голеностопном суставе, об этом сообщила пресс-служба клуба.
На полное восстановление 22-летнему японскому полузащитнику потребуется порядка четырех месяцев. Таким образом, хавбек не сможет помочь «Рубину» в нынешнем сезоне.
Напомним, что Мицуки получил повреждение на тренировочном сборе команды в Турции.
Сайто перебрался в «Рубин» из «Сенан Бельмаре» в декабре 2020-го года на правах аренды. Срок действия договора рассчитан на полтора года.
После 19 туров подопечные Леонида Слуцкого занимают девятое место в РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рубин, Мицуки Сайто