Сайто перенёс операцию и не поможет «Рубину» в текущем сезоне

Новичок казанского «Рубина» Мицуки Сайто успешно перенес хирургическое вмешательство на травмированном голеностопном суставе, об этом сообщила пресс-служба клуба.

На полное восстановление 22-летнему японскому полузащитнику потребуется порядка четырех месяцев. Таким образом, хавбек не сможет помочь «Рубину» в нынешнем сезоне.

Напомним, что Мицуки получил повреждение на тренировочном сборе команды в Турции.

Сайто перебрался в «Рубин» из «Сенан Бельмаре» в декабре 2020-го года на правах аренды. Срок действия договора рассчитан на полтора года.

После 19 туров подопечные Леонида Слуцкого занимают девятое место в РПЛ.