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Дриусси объяснил, почему остался в «Зените»

16 Февраля 2021, 08:17,

Форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, почему сорвалось его возвращение в Аргентину в зимнее трансферное окно.

«Зенит» хотел купить на мое место Пепе, но он решил перейти в «Порту» из-за нежелания играть в РПЛ. Клуб не успел найти мне замену, поэтому я остался в Санкт-Петербурге», - передает слова 25-летнего футболиста River SOYDeportes.

Ранее СМИ сообщали, что заинтересованность в трансфере Дриусси проявляет «Ривер Плейт».

Себастьян выступает в составе «Зенита» с 2017-го года. В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий сыграл 11 поединков, забил гол и отдал результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Себастьян Дриусси
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