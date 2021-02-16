Дриусси объяснил, почему остался в «Зените»

|
16 Февраля 2021, 08:17,
|
|
Форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, почему сорвалось его возвращение в Аргентину в зимнее трансферное окно.
«Зенит» хотел купить на мое место Пепе, но он решил перейти в «Порту» из-за нежелания играть в РПЛ. Клуб не успел найти мне замену, поэтому я остался в Санкт-Петербурге», - передает слова 25-летнего футболиста River SOYDeportes.
Ранее СМИ сообщали, что заинтересованность в трансфере Дриусси проявляет «Ривер Плейт».
Себастьян выступает в составе «Зенита» с 2017-го года. В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий сыграл 11 поединков, забил гол и отдал результативную передачу.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Себастьян Дриусси